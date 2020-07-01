Большинство избирателей в России проголосовали за принятие поправок к Конституции РФ. За проголосовали 77,53%, против 21,66%, следует из данных ЦИК после обработки более 70% протоколов.

Явка на общероссийском голосовании составила 64,99%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в дальнейшем данные о явке могут быть скорректированы.

У ЦИК есть пять дней, чтобы подсчитать результаты голосования, и еще три дня, чтобы опубликовать их.

Уточнение. В материал добавлены новые данные по состоянию на 23:28 мск.

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