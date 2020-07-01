За первые шесть дней голосования по поправкам в Конституцию явка превысила 55%. На 10:00 мск 1 июля она составила 55,27%. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК России.

По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, такая высокая явка связана с тем, что граждане получили возможность голосовать в течение нескольких дней. «Порядок голосования, форма голосования оказались для граждан очень удобными», — цитирует Памфилову ТАСС.

Глава ЦИК добавила, что серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено.

1 июля — седьмой и основной день голосования по поправкам к Конституции.

В начале июня источники «Медузы» сообщили, на какие показатели по явке и одобрению поправок рассчитывает Кремль. По их словам, в администрации президента хотят, чтобы в голосовании приняли участие не менее 55% избирателей, из которых около 60% поддержат поправки.