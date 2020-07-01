The New York Times будет писать слово black («черный») с заглавной буквы, когда речь идет о людях или культуре африканского происхождения в США и других странах. Об этом сказано в заявлении газеты.

«Афроамериканец» остается «приемлемой альтернативой» для чернокожих в США, но журналисты должны выбирать тот термин, который предпочитает субъект.

Слово «белый» NYT продолжит писать с маленькой буквы, в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «черным»).

Кроме того, «белый» с большой буквы пишут ультраправые (сторонники расового превосходства), а это само по себе повод избегать такого написания, добавляет газета.

Термин «коричневый» в контексте расы или этноса NYT тоже будет писать с маленькой буквы и употреблять это слово осторожно. «Коричневый» используют для обозначения очень разных людей: латиноамериканцев, выходцев с Ближнего Востока, азиатов, коренных (малых) народов. Поэтому его значение не всегда ясно читателю, поясняет редакция.

Давнее правило газеты — упоминать расу или этническую принадлежность, только если это уместно и понятно читателю, — остается в силе, заключает NYT.

На решение о слове «черный» повлияли протесты из-за полицейского насилия и расовой дискриминации в США, уточнила газета. Протесты по всей стране начались в мае из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он умер в больнице после того, как его задержала полиция.

Мировые бренды в знак неприятия расовой дискриминации начали менять названия и упаковки продуктов. К примеру, американский производитель мороженого Dreyerʼs откажется от названия Eskimo Pie как от оскорбительного для эскимосов. Unilever не будет использовать слова «белый» и «светлый» на упаковках своей косметики.