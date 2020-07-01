Паблик «Мужское государство» заблокировали за «призывы к насильственным действиям»

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала паблик «Мужское государство» за «призывы к насильственным действиям», внимание на блокировку обратил TJournal.

Создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков на личной странице во «ВКонтакте» попросил не писать ему о блокировке: «Ну забанили и забанили, че бухтеть то» (орфография и пунктуация сохранены).

В другом своем паблике — «Бутылка» — Поздняков сказал, что выясняет причины бана у техподдержки.

Пользователи в комментариях предположили, что сообщество заблокировали, так как «последнее время какая-то ***** [ерунда] пошла». Позднякову посоветовали «распустить» администраторов паблика, которые «***** [ерунду] лютую постят».

К моменту блокировки в группе «Мужское государство» состояли 160 тысяч человек. После блокировки появился резервный подзамочный паблик, на момент выхода новости на него подписались чуть больше четырех тысяч человек.

«Мужское государство» — закрытое сообщество, Поздняков создал его в 2016-м, идеологию группы он описывал как «национал-патриархат».

Позднякова в 2018-м приговорили к двум годам условно по части 1 статьи 282: по версии обвинения, в паблике он «размещал фото и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к женщинам». Через год приговор отменили.

В 2019-м четверых участников сообщества в Хабаровске приговорили к реальным срокам по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. СК утверждал, что молодые люди собирались напасть на торговые точки, где продают насвай, а также пытались изготовить взрывчатку.

В начале 2020 года участники «Мужского государства» угрожали девушкам из России, которые снялись в порнографическом клипе Тилля Линдеманна. За актрис заступилась журналистка Залина Маршенкулова, после чего ей также стали угрожать — например, члены сообщества азербайджанцев ВБОН («Во благо общего народа»).