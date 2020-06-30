В двух районах Москвы аннулировали более 600 бюллетеней из-за нарушений при голосовании на дому

Более 600 бюллетеней участников голосования по поправкам к Конституции аннулировали в двух районах Москвы из-за нарушений при надомном голосовании. Об этом сообщил глава общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Илья Массух.

«В одном из районов количество надомных проголосовавших по бумагам было в 10 раз ниже, чем количество бюллетеней, которые принесли. Мы на двух участках аннулировали более 600 голосов», — сказал Массух на встрече с группой иностранных экспертов (цитата по «Интерфаксу»).

Массух не уточнил, в каких районах Москвы аннулировали бюллетени. В Мосгоризбиркоме ранее 30 июня сообщили, что аннулировали 436 бюллетеней на избирательных участках № 2771 и № 2773 в Раменках. Кроме того, МГИК признал недействительными пять бюллетеней на участке № 1403 в Лефортово, где данные членов одной семьи по ошибке внесли в списки тех, кто проголосовал вне помещения для голосования.

29 июня член территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Раменках Кирилл Трофимов сообщил, что на некоторых участках в районе данные о количестве участников надомного голосования в сводках ТИК в разы отличаются от сведений в документах УИК.

После того, как Мосгоризбирком аннулировал бюллетени на двух участках в Раменках, Кирилл Трофимов заявил «Открытым медиа», что на половине из 39 участков в районе обнаружены сверхъестественные цифры надомного голосования.