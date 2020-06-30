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Евросоюз откроет внешние границы для 14 стран. Россия в их число не вошла

Источник: Совет Евросоюза
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Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля открыть внешние границы ЕС для 14 стран.

В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

В список также может войти Китай, если разрешит гражданам ЕС поездки на свою территорию.

Совет ЕС также разрешил въезд для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.

В Совете Евросоюза отметили, что эта «рекомендация совета не является юридически обязательным документом». За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС.

Список стран будет пересматриваться каждые две недели.

Первоначально Евросоюз рассматривал около 50 стран, для которых с 1 июля будут открыты внешние границы. США, Россия и Бразилия в предварительные списки не входили.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
2 590 552 (+41 556)
126 140 (+337)
705 203 (+20 039)
1 759 209
🇧🇷 Бразилия
1 368 195 (+24 052)
58 314 (+692)
757 811 (+11 793)
552 070
🇷🇺 Россия
647 849 (+6 693)
9 320 (+154)
412 650 (+9 220)
225 879
🇮🇳 Индия
566 840 (+18 522)
16 893 (+418)
334 822 (+13 099)
215 125
🇬🇧 Великобритания
312 536 (+814)
43 622 (+25)
512*
_
🇵🇪 Перу
282 365 (+2 946)
9 504 (+187)
171 159 (+3 161)
101 702
🇨🇱 Чили
275 999 (+4 017)
5 575 (+66)
236 154 (+3 944)
34 270
🇪🇸 Испания
248 970 (+200)
28 346 (+3)
150 376
70 248
🇮🇹 Италия
240 436 (+126)
34 744 (+6)
189 196 (+305)
16 496
🇮🇷 Иран
225 205 (+2 536)
10 670 (+162)
186 180 (+2 870)
28 355
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
10 309 655
505 673
5 245 685
4 558 297
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 17:00 30.06.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

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