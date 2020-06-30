Евросоюз откроет внешние границы для 14 стран. Россия в их число не вошла

Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля открыть внешние границы ЕС для 14 стран.

В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

В список также может войти Китай, если разрешит гражданам ЕС поездки на свою территорию.

Совет ЕС также разрешил въезд для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.

В Совете Евросоюза отметили, что эта «рекомендация совета не является юридически обязательным документом». За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС.

Список стран будет пересматриваться каждые две недели.

Первоначально Евросоюз рассматривал около 50 стран, для которых с 1 июля будут открыты внешние границы. США, Россия и Бразилия в предварительные списки не входили.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 2 590 552 (+41 556) 126 140 (+337) 705 203 (+20 039) 1 759 209 🇧🇷 Бразилия 1 368 195 (+24 052) 58 314 (+692) 757 811 (+11 793) 552 070 🇷🇺 Россия 647 849 (+6 693) 9 320 (+154) 412 650 (+9 220) 225 879 🇮🇳 Индия 566 840 (+18 522) 16 893 (+418) 334 822 (+13 099) 215 125 🇬🇧 Великобритания 312 536 (+814) 43 622 (+25) 512* _ 🇵🇪 Перу 282 365 (+2 946) 9 504 (+187) 171 159 (+3 161) 101 702 🇨🇱 Чили 275 999 (+4 017) 5 575 (+66) 236 154 (+3 944) 34 270 🇪🇸 Испания 248 970 (+200) 28 346 (+3) 150 376 70 248 🇮🇹 Италия 240 436 (+126) 34 744 (+6) 189 196 (+305) 16 496 🇮🇷 Иран 225 205 (+2 536) 10 670 (+162) 186 180 (+2 870) 28 355 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 10 309 655 505 673 5 245 685 4 558 297

Актуально на 17:00 30.06.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 17:00 30.06.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.