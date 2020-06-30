Евросоюз откроет внешние границы для 14 стран. Россия в их число не вошла
Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля открыть внешние границы ЕС для 14 стран.
В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.
В список также может войти Китай, если разрешит гражданам ЕС поездки на свою территорию.
Совет ЕС также разрешил въезд для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.
В Совете Евросоюза отметили, что эта «рекомендация совета не является юридически обязательным документом». За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС.
Список стран будет пересматриваться каждые две недели.
Первоначально Евросоюз рассматривал около 50 стран, для которых с 1 июля будут открыты внешние границы. США, Россия и Бразилия в предварительные списки не входили.
Актуально на 17:00 30.06.2020 (по московскому времени)
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