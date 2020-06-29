ВШЭ: карантинные ограничения в России и ответственное поведение людей позволили спасти жизни не менее 80 тысяч человек
Высшая школа экономики представила результаты исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу».
Эксперты рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. В работе учитывались официальные данные об умерших от COVID-19 и людях, для которых коронавирус стал сопутствующей причиной смерти.
Исследователи использовали два методических подхода. Первая оценка основана на экспоненциальном росте заболеваемости без учета мер государства и изменения поведения граждан, вторая использует математическую модель SEIR с корректировкой индекса репродукции (R₀) и учетом изменения поведения властей и граждан.
Эксперты ВШЭ пришли к выводу, что, если бы власти и граждане полностью игнорировали эпидемию и не делали ничего, чтобы помешать распространению инфекции, то в России с 1 марта по 24 июня погибли 3,8 миллиона человек.
Другая модель показала, что ограничения, введенные в России из-за пандемии, а также ответственное поведение граждан позволили избежать не менее 80 тысяч смертей.
«Спасенные жизни — это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан, и невозможно надежным образом разделить эти эффекты», — подчеркивает директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.