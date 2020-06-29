ВШЭ: карантинные ограничения в России и ответственное поведение людей позволили спасти жизни не менее 80 тысяч человек

Эксперты рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. В работе учитывались официальные данные об умерших от COVID-19 и людях, для которых коронавирус стал сопутствующей причиной смерти.

Исследователи использовали два методических подхода. Первая оценка основана на экспоненциальном росте заболеваемости без учета мер государства и изменения поведения граждан, вторая использует математическую модель с корректировкой индекса репродукции ( ) и учетом изменения поведения властей и граждан.