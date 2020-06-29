В России за сутки выявили 6719 заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 6719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было 6791 новых случаев.

Всего с момента начала распространения коронавируса в России заболели 641 156 человек. Выздоровели 403 430 человек (+ 4343 человека за прошедшие сутки). Умерли 9166 человек, в том числе 93 человека за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки сделано 289,4 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Всего за время эпидемии COVID-19 в России проведено 19,3 миллиона тестов.