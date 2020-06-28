Путин сдает тесты на коронавирус раз в три дня

Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

На вопрос, отрицательный ли результат показывают тесты, Путин ответил: «Слава богу, пока да» (все цитаты по ТАСС).

Путин также рассказал, что дистанционная работа в связи с эпидемией стала для него «в известной степени испытанием», так как он любит общаться с людьми. Но, по его словам, после того, как заболел премьер-министр Михаил Мишустин, стало ясно, что президент «просто обязан действовать очень аккуратно».

«Я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране», — рассказал Путин.

О том, что Владимир Путин перешел на преимущественно дистанционный формат работы, его пресс-секретарь сообщил 1 апреля. Президент жил и работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Для защиты от коронавируса там установили специальный дезинфицирующий туннель.

Михаил Мишустин болел COVID-19 с 30 апреля по 19 мая, после чего вернулся к работе. В его отсутствие исполняющим обязанности премьер-министра был первый вице-премьер Андрей Белоусов.

COVID-19 переболели также глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Также от инфекции лечился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.