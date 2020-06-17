В резиденции Путина установили дезинфицирующий туннель

В резиденции президента РФ в подмосковном Ново-Огарево появился специальный туннель для дезинфекции и защиты от коронавируса.

Каждый посетитель, проходящий через туннель, оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором, сообщает РИА Новости.

На сайте правительства Пензенской области указывается, что это туннель производства завода «Моторные технологии», выпускающийся с мая 2020 года под брендом MIZOTTY.

С конца марта из-за эпидемии коронавируса сотрудники администрации президента РФ частично были переведены на удаленную работу. Те, кто продолжал работу в обычном режиме, регулярно тестировались на COVID-19. Ряд сотрудников президентской администрации переболели коронавирусной инфекцией, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С 15 июня удаленный режим работы для кремлевских чиновников отменен, сообщал РБК.