После отмены ограничений ситуация с коронавирусом в Москве не ухудшилась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Многие даже потирали ручки, говорили: „Вот смотрите, преждевременно вы это сделали, не надо было этого делать, сейчас ужасное что-то будет“. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх [по количеству зараженных коронавирусом]», — сказал Собянин.

Он повторил, что ситуация в Москве с каждой неделей улучшается: «За последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных и снижается количество госпитализированных, тяжело больных, которые на ИВЛ».

Режим самоизоляции, который действовал в Москве с конца марта, был досрочно отменен с 9 июня. В тот же день разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам. В следующие две недели открылись рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны.

По данным источников «Медузы», снятие ограничений в Москве было связано с предстоящим голосованием по поправкам к Конституции. В Кремле хотели, чтобы возвращение к нормальной жизни повысило настроение москвичей перед голосованием.