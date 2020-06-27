В России за сутки коронавирус обнаружили у 6852 человек. Умерли 188 человек

По состоянию на утро 27 июня в России зарегистрировали 6852 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 52 случая больше, чем день назад.

Всего с начала распространения инфекции в России коронавирус обнаружили у 627 646 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (+750 за сутки), Московской области (+366), ХМАО (+280), Иркутской области (+237) и Петербурге (+224).

За сутки умерли 188 человек, с начала эпидемии — 8969 человек.

Всего в России выздоровели 393 352 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 9200 человек выписали из больниц за последние сутки.

В России провели свыше 18,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 305 тысяч тестов за последние сутки.