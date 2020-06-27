Главред Wonderzine Юлия Таратута заявила, что Ксения Собчак ей угрожает

Главный редактор журнала Wonderzine Юлия Таратута сообщила, что телеведущая Ксения Собчак угрожала ей из-за материала о высказываниях Собчак. Об этом говорится в заявлении редакции Wonderzine.

По словам Таратуты, Собчак обвинила ее в публикации заказного материала после того, как немецкий автоконцерн Audi разорвал рекламный контракт с телеведущей из-за ее записей в соцсетях, которые компания сочла расистскими.

Редакция Wonderzine опубликовала сообщение, которое Собчак отправила Таратуте. Собчак написала: «Скоро узнаешь. Я просто так это ******** (гадство) не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что».

В Wonderzine заявили, что воспринимают это сообщение как угрозу. «Язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — отметили в издании.

Ксения Собчак ответила на заявление Wonderzine в своем телеграм-канале. Она обвинила Таратуту в публикации частной переписки и призвала главреда издания заняться «настоящей журналистикой, а не бесконечным надзором». Также Собчак извинилась «за эмоциональные высказывания в личной переписке».

Ксения Собчак в июне опубликовала в инстаграме видеозапись с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позднее ролик удалили, его публикацию объяснили участием Собчак в ютьюб-шоу Comment Out.

Также Собчак высказалась в инстаграме о , начавшихся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Так, телеведущая недоумевала, почему протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton».