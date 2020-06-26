В России выявлены менее семи тысяч новых случаев COVID-19. За сутки умерли 176 человек

По состоянию на утро 26 июня в России зарегистрированы 6800 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это наименьший показатель с апреля. Общее число инфицированных достигло 620 794 человек.

Наибольшее число заболевших в Москве (+813 человек за сутки), Подмосковье (+390), Ханты-Мансийском автономном округе (+295), Петербурге (+223), Нижегородской и Иркутской областях (по +210 человек за сутки).

За сутки умерли еще 176 пациентов с COVID-19, а всего с начала эпидемии — 8781 человек.

Всего выздоровели 384 152 человека, в том числе 8988 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 18,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 286 тысяч тестов за последние сутки.