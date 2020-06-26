Gap и Канье Уэст договорились о выпуске одежды под брендом Yeezy. Акции компании выросли на 42%

Американский производитель одежды Gap и рэпер Канье Уэст объявили, что заключили 10-летний контракт на создание одежды под брендом Yeezy, который принадлежит музыканту.

Линия одежды, ориентированная на молодую аудиторию, появится в магазинах Gap в 2021 году. В продаже будут толстовки, футболки, джоггеры и базовые вещи.

После появления новостей о соглашении акции Gap выросли на 42%, достигнув максимального значения с марта, когда акции упали на фоне пандемии коронавируса, сообщает Reuters. В дальнейшем стоимость бумаг Gap снизилась: на момент написания заметки за одну акцию на бирже предлагали 12,8 доллара, что почти на 26% больше уровня закрытия предыдущих торгов.

Канье Уэст также сотрудничает с компанией Adidas, вместе с которой он выпустил спортивную одежду Yeezy. Благодаря этому сотрудничеству в 2019 году Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп артистом в мире по версии журнала Forbes. По оценке издания, за год рэпер заработал 150 миллионов долларов.

В апреле Forbes признал Канье Уэста миллиардером. Журнал оценил его состояние в 1,3 миллиарда долларов.