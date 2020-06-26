Аспиранта МГУ Азата Мифтахова пытались заставить в СИЗО проголосовать по поправкам в Конституцию

Аспирант МГУ , находящийся в СИЗО «Бутырка» по подозрению в хулиганстве, столкнулся с принуждением к голосованию по поправкам в Конституцию.

Как сообщает издание Doxa со ссылкой на мать заключенного, 25 июня к аспиранту пять раз обращались сотрудники СИЗО с требованием проголосовать, намекая на проблемы, если он откажется это сделать. «Свою позицию он объяснил тем, что как анархист „голосование на выборах расценивает как иллюзию справедливости и демократии и не намерен ее поддерживать“», — рассказала Гульнур Хусаинова.

МВД отчитывалось об окончании расследования уголовного дела Азата Мифтахова еще в конце 2019 года, однако суд до сих пор не начал его рассмотрение по существу. Очередное судебное заседание назначено на 7 июля.