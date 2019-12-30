МВД объявило об окончании расследования дела Азата Мифтахова

Следственные действия в отношении аспиранта МГУ , подозреваемого в хулиганстве, завершены. Об этом со ссылкой на МВД сообщила адвокат обвиняемого Светлана Сидоркина.

Уголовное дело насчитывает не более пяти томов, и его материалы могут быть направлены в суд уже к концу января 2020 года, рассказала она ТАСС.

Помимо Мифтахова, в деле о хулиганстве из-за нападения на офис «Единой России» фигурируют еще четыре человека: Елена Горбань (она находится под подпиской о невыезде), Станислав Речкалов и Алексей Кобаидзе (покинули Россию и объявлены в розыск), а также Андрей Ейкин (он признал вину и намерен потребовать рассмотрения своего дела в особом порядке).