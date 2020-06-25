В России выявлены 7113 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 92 человека

По состоянию на утро 25 июня в России зарегистрированы 7113 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 613 994 человек.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, больше всего заболевших в Москве (+885 человек за последние сутки), Подмосковье (+467), Ханты-Мансийском автономном округе (+319), Петербурге (+221), Нижегородской (+217) и Иркутской (+209) областях.

За минувшие сутки умерли еще 92 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 8605 человек.

Выздоровели 375 164 человек, в том числе 6342 человека выписаны из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 18,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 311 тысяч тестов за последние сутки.