В Перми голосование по поправкам в Конституцию устроили на двух табуретках

Житель Перми Григорий Мишланов сообщил в фейсбуке, что в одном из районов города голосование по организовали на двух табуретках.

Мишланов опубликовал фотографию, сделанную в микрорайоне Верхняя Курья. На снимке видно, что на одном табурете стоит прозрачная урна для голосования. Рядом на заборе висит плакат со словами «1 июля. Наше будущее».

Ранее сообщалось, что избирательные участки, где можно проголосовать по поправкам в Конституцию, в разных регионах организовали в багажнике автомобиля, на пеньке, камне, спортивной площадке, в автобусе, палатке и других необычных местах.

Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя это, заявила, что «не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках».