Telegram вернет инвесторам Gram 1,2 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram Павла Дурова договорились заключить мировое соглашение по спору, который начался из-за планов компании запустить блокчейн-проект . SEC сообщила об этом в письме (.pdf), направленном судье Кевину Кастелу, который вел дело.

По условиям сделки Telegram должен вернуть покупателям криптовалюты Gram незаконно полученную прибыль в размере 1,244 миллиарда долларов. Кроме того, Telegram должен в течение 30 дней выплатить штраф в размере 18,5 миллиона долларов.

Также в следующие три года компания должна за 45 дней уведомлять SEC о своем участии в выпуске цифровых активов, в том числе криптовалюты.

12 мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о завершении блокчейн-проекта TON.