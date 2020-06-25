«Открытая Россия» сообщила о визите полиции в офисы в Москве и Петербурге. В Москве полицейские оказались ненастоящими

В офис «Открытой России» в Санкт-Петербурге пришла полиция, сообщается в твиттере организации.

Внутри офиса никого нет, полицейские стоят на улице. На вопрос, для чего они приехали, один из полицейских ответил, что он охраняет здесь общественный порядок.

В московский офис «Открытой России» пришли люди, которых сотрудники организации приняли за полицейских.

Как отмечает «Дождь», 25 июня «Открытая Россия» объявила, что в ее московском и петербургском офисах можно взять стикеры против поправок в Конституцию и агитационные газеты.