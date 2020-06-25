Минюст США рассказал о связях Джулиана Ассанжа с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec

Власти США вынесли второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает американский Минюст.

Ведомство уточняет, что второе обвинительное заключение не предусматривает новых обвинений в дополнение к , выдвинутым в мае 2019 года. Но оно расширяет масштаб сговора с целью компьютерного взлома, который вменяют в вину Ассанжу.

По информации Минюста, Ассанж в 2012 году связался с лидером хакерской группировки LulzSec и предоставил список целей для взлома. Он просил предоставлять WikiLeaks в том числе материалы ЦРУ и АНБ.

Кроме того, WikiLeaks публиковал электронные письма американской консалтинговой компании, работающей на разведку, которые были получены хакером, связанным с LulzSec и Anonymous.

Джулиан Ассанж почти семь лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

В апреле 2019 года Эквадор лишил основателя WikiLeaks убежища, после чего он был арестован полицией Лондона.

Сейчас в Лондоне идут слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Сам он находится под стражей.