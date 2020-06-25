Перейти к материалам

Минюст США рассказал о связях Джулиана Ассанжа с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec

Источник: Министерство юстиции США
Надежный источник

Власти США вынесли второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает американский Минюст.

Ведомство уточняет, что второе обвинительное заключение не предусматривает новых обвинений в дополнение к 18 пунктам, выдвинутым в мае 2019 года. Но оно расширяет масштаб сговора с целью компьютерного взлома, который вменяют в вину Ассанжу.

По информации Минюста, Ассанж в 2012 году связался с лидером хакерской группировки LulzSec и предоставил список целей для взлома. Он просил предоставлять WikiLeaks в том числе материалы ЦРУ и АНБ.

Кроме того, WikiLeaks публиковал электронные письма американской консалтинговой компании, работающей на разведку, которые были получены хакером, связанным с LulzSec и Anonymous.

Джулиан Ассанж почти семь лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

В апреле 2019 года Эквадор лишил основателя WikiLeaks убежища, после чего он был арестован полицией Лондона.

Сейчас в Лондоне идут слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Сам он находится под стражей.

Читайте также