В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Королевский суд Вулиджа в Лондоне, где 24 февраля начались слушания о его экстрадиции в США. Об этом сообщает Reuters.

У здания суда собрались сторонники Ассанжа, некоторые из них живут у суда в палатках, отмечает агенство. Они скандируют «Свободу Джулиану Ассанжу!» достаточно громко, чтобы их было слышно в зале заседаний.

Как пишет Reuters, судья заявила, что скандирование не поможет делу Ассанжа.

Представитель США Джеймс Льюис сказал суду, что Ассанжа следует экстрадировать, чтобы его судили за компьютерные взломы и распространение секретных материалов.

Публикация секретных документов поставила под угрозу жизни информаторов и журналистов в Ираке, Иране и Афганистане, пояснил Льюис.

Вместе с тем, по словам адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон, дело основателя WikiLeaks может привести к тому, что работа журналистов-расследователей станет чем-то уголовно наказуемым. Работа Ассанжа «пролила свет на то, как США вели войны в Ираке и Афганистане», добавила она.

В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Полиция Лондона арестовала его в апреле 2019-го по запросу Вашингтона после того, как Ассанжа лишил убежища Эквадор — на территории его посольства основатель WikiLeaks укрывался шесть лет.