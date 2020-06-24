«Яндекс» предупредил о квартальном убытке 4,5 миллиарда рублей из-за эпидемии COVID-19

Во втором квартале 2020 года «Яндекс» ожидает убыток 3-4,5 миллиарда рублей против прибыли 3,4 миллиарда рублей за тот же период годом ранее. Об этом сказано в сообщении компании.

«Яндекс» ожидает, что квартальная выручка составит 40,6-41,8 миллиарда рублей, за тот же период в 2019-м — 41,4 миллиарда рублей).

Как отметила компания, на выручке сказались ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, которые затронули рекламные доходы «Яндекса» и направление каршеринга. «Это частично компенсировалось ускорением роста в доставке еды и в медиасервисах», — добавил «Яндекс».

К примеру, квартальная выручка «Яндекс.Такси» составит, как ожидает компания, 11,9-12,3 миллиарда рублей в сравнении с 8,8 миллиарда годом ранее. Годовой рост, таким образом, в этом сегменте бизнеса «Яндекса» составил 37,3%.

В «Яндекс.Такси» кроме собственно такси входит в том числе и доставка продуктов «Яндекс.Лавки», а также услуги логистики для корпоративных клиентов — эти направления компенсировали замедление роста доходов от поездок, пояснила компания.

За первый квартал 2020-го выручка «Яндекса» увеличилась на 26% к тому же периоду годом ранее и составила 47 миллиардов рублей. При этом скорректированная чистая прибыль сократилась на 5% до 5,1 миллиарда рублей.