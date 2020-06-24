Пилоты разбившего в Пакистане пассажирского самолета во время полета отвлекались на обсуждение пандемии COVID-19

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, разбившегося 22 мая при заходе на посадку в Карачи, во время полета не были «сфокусированы». Об этом говорится в материалах предварительного расследования, которые обнародовали пакистанские власти.

Во время полета пилоты обсуждали пандемию коронавируса, следует из расшифровки бортового самописца. «Их семьи пострадали, поэтому они обсуждали коронавирус», — сказал министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.

По словам министра, самолет начал заходить на посадку со слишком большой высоты, что заметили диспетчеры и сообщили экипажу, однако пилоты их слова проигнорировали.

«Диспетчеры предупреждали их, но он [командир экипажа] сказал: „Я разберусь“, после чего они [пилоты] вернулись к обсуждению коронавируса», — сказал Гулам Сарвар Хан.

Пилоты, подчеркнул он, были опытными и прошли все медицинские тесты перед полетом, самолет также был полностью исправен.

Airbus A320 разбился при второй попытке захода на посадку в Карачи. Лайнер упал на жилые кварталы. Погибли 97 человек, находившихся на борту. Травмы разной степени тяжести получили около 10 человек на земле, один из них умер спустя несколько дней после авиакатастрофы.

В Пакистане, по официальным данным на 24 июня, COVID-19 заболели почти 189 тысяч человек, 3,7 тысячи из них умерли.

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