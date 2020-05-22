В Карачи пассажирский самолет при заходе на посадку упал на жилые дома. Главное

Asif Hassan / AFP / Scanpix / LETA

В Пакистане разбился пассажирский самолет. Лайнер Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines совершал внутренний перелет из Лахора в Карачи. Авиакатастрофа произошла примерно за минуту до планового приземления в аэропорту Карачи, самолет упал на жилой квартал. На месте крушения началась поисково-спасательная операция.

В Пакистане разбился пассажирский самолет Meduza

На борту самолета находились 98 человек. Об их судьбе пока официально ничего не сообщается. Источники телеканала GEO сообщили, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали.

Причины катастрофы пока неизвестны. По данным издания The News, перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. На аудиозаписи переговоров, опубликованной телеканалом GEO, слышно, как пилот говорит, что самолет «потерял свои двигатели».

Предыдущая авиакатастрофа самолета Pakistan International Airlines с человеческими жертвами произошла в 2016 году. Тогда крушение вскоре после взлета потерпел самолет ATR 42-500, совершавший рейс из Читрала в Исламабад. На борту находились 42 пассажира и 5 членов экипажа, все они погибли. Причиной аварии стали неполадки в двигателе — впоследствии выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного документацией времени эксплуатации.

Григорий Левченко