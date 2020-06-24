Московские депутаты потребовали от Собянина остановить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

Группа депутатов Мосгордумы потребовала от столичного мэра Сергея Собянина прекратить принуждение госслужащих к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале депутата Михаила Тимонова. Под ним подписался он сам, а также депутаты Евгений Ступин, Дмитрий Локтев, Николай Зубрилин и Елена Шувалова.

В письме депутаты также требуют назначить служебные проверки для «привлечения к ответственности всех должностных лиц, организовавших и осуществлявших принуждение граждан к голосованию».

23 июня глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что ее ведомство получило лишь 70 жалоб на использование административного ресурса и принуждение к участию в голосовании по поправкам к Конституции.