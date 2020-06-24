Футбольный клуб «Локомотив» изолировался из-за коронавируса в Премьер-лиге

Футболисты и тренерский штаб московского клуба «Локомотив» изолировались на клубной базе в Баковке из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в Премьер-лиге. Об этом сообщается на сайте клуба.

Вице-капитан «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, что клуб не хочет рисковать, поскольку «борется за первые места и выход в Лигу чемпионов».

На 27 июня у «Локомотива» намечен матч с «Рубином», на 30 июня — с «Крыльями Советов».

«Локомотив» занимает второе место в чемпионате России по футболу. Клуб отстает от петербургского «Зенита» на девять очков.

17 июня на изоляцию ушли футболисты клуба «Ростов» после того, как у нескольких футболистов выявили коронавирус. В рамках 23-го тура чемпионата России «Ростов» встречался с клубом «Сочи», который отказался отменять игру. В итоге «Ростов» вместо основного состава выставил на игру молодежный. Команда проиграла со счетом 1:10.

Коронавирусную инфекцию также диагностировали у футболистов «Динамо» и «Уфы».