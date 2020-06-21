Российский футбольный союз объявил о переносе матча 23-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля.

Игра должна была состояться вечером 21 июня, однако накануне стало известно, что у трех игроков «Динамо» Клинтона НʼЖи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски обнаружен коронавирус. Оба клуба дали согласие на перенос игры.

Ранее вспышка коронавируса была выявлена в «Ростове». В рамках 23-го тура команда встречалась с клубом «Сочи», который отказался отменять игру. В итоге «Ростов» вместо основного состава выставил на игру молодежный. Команда проиграла со счетом 1:10.