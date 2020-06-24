Адвокат сообщил о прекращении дела бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода

Уголовное дело о растрате в отношении бывшего главы компании «Русгидро» Евгения Дода прекращено. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Руслан Коблев.

«Следствие относительно быстро разобралось, что в действиях Евгения Вячеславовича [Дода] нет состава преступления», — сказал Коблев, уточнив, что дело закрыли в ноябре 2018-го.

В 2019-м также прекратили уголовное преследование бывшего бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля, проходившего по тому же делу.

Дода и Финкеля арестовали в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Дод по итогам 2013 года начислил себе премию 353 миллиона рублей, завысив ее размер на 73 миллиона рублей. Позднее дело переквалифицировали на растрату.

Оба обвиняемых не признавали вину, при этом Дод в августе 2016-го вернул «Русгидро» 73 миллиона рублей. Затем ущерб по делу увеличили до 198 миллионов рублей, его Дод и Финкель также погасили, после чего их перевели под домашний арест.

В 2017 году Генпрокуратура вернула дело в СК, а Дода и Финкеля отпустили из-под домашнего ареста, поскольку предельный срок меры пресечения истек.

На момент ареста Дод возглавлял совет директоров энергетической компании «Квадра». Компанией «Русгидро» он руководил с 2009-го по 2015-й.