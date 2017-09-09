Генпрокуратура вернула дело бывшего главы «Русгидро» в СК

Генпрокуратура России вернула в Следственный комитет уголовное дело против бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода, который обвиняется в незаконном начислении себе премии в размере 73 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Поводом для возвращения дела стали расхождения в данных экспертиз, часть которых инициировали в СК, а часть — адвокаты Дода.