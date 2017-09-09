Генпрокуратура вернула дело бывшего главы «Русгидро» в СК
Генпрокуратура России вернула в Следственный комитет уголовное дело против бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода, который обвиняется в незаконном начислении себе премии в размере 73 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Поводом для возвращения дела стали расхождения в данных экспертиз, часть которых инициировали в СК, а часть — адвокаты Дода.
Как утверждают источники «Ъ», следствие рассчитывает быстро устранить нестыковки, а затем направить дело прокурорам.
Бывший руководитель госкомпании «Русгидро» Евгений Дод был арестован в июне 2016 года. Его и главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля обвинили в мошенничестве на 73 миллиона рублей при начислении премии за 2013 год.
Позже дело переквалифицировали по статье о растрате. Дод и Финкель находятся под домашним арестом. Признать себя виновными они отказываются.