В России выявлено 7425 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заразились почти 600 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7425 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил утром 23 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее было выявлено 7600 случаев.

Общее число заразившихся с момента начала распространения COVID-19 в России — 599 705 человек.

За прошедшие сутки умерли 153 человека, у которых был подтвержден новый коронавирус. Всего с момента начала эпидемии умерли 8359 человек с COVID-19. Выздоровели 356 429 человек (+ 12013 человек за сутки).

За сутки сделано около 233 тысяч тестов на коронавирус, за все время проведено 17,5 миллиона лабораторных исследований, сообщил Роспотребнадзор.