«У нас другая методология расчета». Глава Росстата объяснил, почему данные о смертности от COVID-19 отличаются в несколько раз

Глава Росстата Павел Малков заявил в интервью РБК, что информация службы о количестве умерших от COVID-19 в России в апреле отличается от данных оперативного штаба по коронавирусу из-за «другой методологии расчета».

По его словам, «оперативный штаб предоставляет оперативные данные», а Росстат использует данные из реестра ЗАГС, где содержатся первичные медицинские свидетельства о смерти, а по мере появления добавляет окончательные медицинские свидетельства о смерти.

На качество статистики, по словам главы Росстата, может повлиять отсутствие окончательного медицинского свидетельства о смерти, которое готовят до 45 дней. Кроме того, в ряде регионов жители не обязаны регистрировать смерть в органах ЗАГС для последующего захоронения.

Требование обращаться в ЗАГС для захоронения установлено в крупных регионах (Москва, Подмосковье, Петербург, Ленинградская область), но его нет в некоторых регионах Северного Кавказа, Южного федерального округа, Поволжья и Дальнего Востока.

Согласно данным Росстата, в апреле в России умерли 2712 человек с коронавирусом: у 1660 человек основной причиной смерти стал COVID-19, еще у 1052 человек это заболевание диагностировали, но умерли они от других причин.

Из данных федерального оперативного штаба по коронавирусу, ежедневно публикующего информацию о смертности, следует, что в апреле от COVID-19 в России умерли в полтора раза меньше заболевших — 1162 человека.

В Петербурге данные Росстата и оперативного штаба разошлись в пять раз. По оценке Росстата, за месяц в городе умерли 323 человека с COVID-19, для 166 из них коронавирус стал основной причиной смерти. Оперативный штаб в апреле сообщил, что в Петербурге от коронавируса умер 31 человек.