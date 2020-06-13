Росстат: в апреле в России от COVID-19 умерли 1660 человек. Это значительно превышает данные из отчетов оперативного штаба

Росстат опубликовал данные о числе смертей больных с коронавирусной инфекцией в апреле 2020 года. Общее количество умерших с COVID-19 за этот период составило 2712 человек.

Все умершие были разделены на две основные группы — те, у которых коронавирус был основной причиной смерти (1660 человек) и те, у кого был диагностирован COVID-19, но умершие от других причин (1052 человека).

По данным Росстата, в 1270 случаях коронавирус был определен в качестве основной причины смерти, еще в 390 случаях наличие у умершего COVID-19 не было подтверждено лабораторно, но по течению заболевания смерть с высокой долей вероятности наступила из-за него.

Еще 435 человек умерли от других заболеваний, на которые серьезно повлиял коронавирус, и в 617 случаях диагностированный COVID-19 ни прямо, ни косвенно не был причиной смерти.

Согласно ежедневным отчетам оперативного штаба, в апреле от ковида в России умерли только 1162 человека.

В конце мая Минздрав РФ рекомендовал указывать COVID-19 в качестве основной причины смерти всегда за исключением несчастных случаев и некоторых других острых заболеваний.