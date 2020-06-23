Трамп пригрозил сажать на 10 лет за снос памятников

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что разрешил органам государственной власти задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы на срок до 10 лет.

Трамп отметил, что это решение уже вступило в силу. По его словам, новые правила разрешено использовать задним числом.

В США и других странах на фоне протестов против расизма и полицейского насилия были снесены или подверглись вандализму памятники эпохи Гражданской войны в США, а также монументы, связанные с рабством или колонизацией.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.