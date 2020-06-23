Первая ракетка мира Новак Джокович заболел COVID-19

Сербский теннисист, первая ракета мира Новак Джокович и его жена Елена заболели коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении спортсмена, которое опубликовал спортивный комментатор Хосе Моргадо.

Тест Джоковича и его жены на коронавирус дал положительный результат, при этом у двоих детей пары заболевание не обнаружили. В заявлении отмечается, что у Джоковича нет симптомов. Следующие 14 дней он проведет в изоляции.

В последние дни Джоковича критиковали из-за теннисного турнира Adria Tour, который он организовал в Хорватии. Соревнования отменили перед финальным матчем после того, как у теннисиста Григора Димитрова диагностировали COVID-19. Как отмечает The New York Times, участники турнира выступали перед толпами зрителей, а также обнимались друг с другом и устраивали совместные вечеринки. Джокович стал четвертым участником Adria Tour, у которого обнаружили коронавирус, указывает Sky News.

В своем заявлении теннисист подчеркнул, что крайне сожалеет о каждом отдельном случае заражения на турнире. Он надеется, что случившееся не навредит здоровью участников Adria Tour.