Из Германии в Россию отправили новый груз с 600 тоннами ядерных отходов

Днем 22 июня грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов отправился из Германии в Россию, сообщает экологическая общественная организация «Экозащита».

Грузовой состав из 12 вагонов стартовал из немецкого города Гронау в земле Северный Рейн-Вестфалия, где расположен завод Urenco по обогащению урана. Отходы, образующиеся при обогащении урана при производстве топлива для АЭС, отправили на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область. Когда состав прибудет в Россию, не уточняется.

Грузовой состав с ядерными отходами

Помимо этого, по данным экологов, часть контейнеров с отходами отправили на грузовиках в Амстердам. Там их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Петербургом.

С начала 2020 года, по оценке «Экозащиты», в Россию доставили свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Последний груз с 600 тоннами отходов доставили из Германии 15 июня.

Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. «Гринпис» сообщал, что компания Urenco планирует в 2019-2022 годах отправить в Россию 12 тысяч тонн ядерных отходов. По данным «Экозащиты», в июне 2020 года власти Нидерландов разрешили поставлять через свои порты урановые отходы в Россию. Помимо Urenco такое разрешение получило предприятие Orano во Франции.

Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения. При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. По данным «Гринписа», вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа все-таки оставались в России. «Экозащита» сообщает, что до 98% от объема ввезенных отходов остается в России навсегда.