«Гринпис»: из Германии в Россию собираются отправить 12 тысяч тонн ядерных отходов

В Россию в 2019 году возобновились поставки из Германии отходов, образующихся при обогащении урана при производстве топлива для АЭС. Об этом сообщает российское отделение «Гринпис» со ссылкой на документ правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия.

В 2019-2022 годах компания Urenco планирует отправить в Россию 12 тысяч тонн ядерных отходов. Более 3,5 тысячи тонн отходов, по данным «Гринпис», уже отправлено на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область.

В 2009 году было объявлено, что Urenco прекратила вывоз ядерных отходов из Германии в Россию.

Российское законодательство запрещает ввоз в страну из-за рубежа ядерных отходов для хранения или захоронения. Однако допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. «Гринпис» заявляет, что вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа все-таки оставались в России.