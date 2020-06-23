Forbes: Высшая школа экономики возглавила рейтинг 100 лучших вузов России «для будущей элиты»
Журнал Forbes представил третий рейтинг 100 лучших российских вузов, при составлении которого среди прочего учитывалось, выпускников каких вузов больше всего любят крупнейшие компании страны.
Forbes существенно изменил подход к исследованию университетов. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов, зарубежные стажировки и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов, уровень ЕГЭ у принятых на обучение студентов.
Также в рейтинге учли мнение крупнейших компаний России о выпускниках вузов (свои оценки предоставили 59 компаний). Кроме того, учитывалась элитарность учебного заведения, например, учатся ли в вузе дети участников рейтинга 200 богатейших бизнесменов России или номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30».
Список возглавила Высшая школа экономики, которая в двух предыдущих рейтингах не поднималась выше 10-го места. На втором месте оказался МГУ, причем, как указывает Forbes, во многом это произошло благодаря тому, что вуз получил наивысшие баллы от работодателей. Московский физико-технический институт (Физтех) занял третье место третий раз подряд.
В первую десятку рейтинга также вошли Уральский федеральный университет, МИФИ, МГТУ имени Баумана, Томский политехнический университет, университет ИТМО, РАНХиГС и Российская экономическая школа.
МГИМО занял в рейтинге вузов 11-е место, СПбГУ — 12-е, МИСиС — 16-е. В список впервые вошел университет Иннополис в Татарстане, основанный в 2012 году, который занял 36-е место.