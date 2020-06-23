Forbes: Высшая школа экономики возглавила рейтинг 100 лучших вузов России «для будущей элиты»

Forbes существенно изменил подход к исследованию университетов. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов, зарубежные стажировки и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов, уровень ЕГЭ у принятых на обучение студентов.

Также в рейтинге учли мнение крупнейших компаний России о выпускниках вузов (свои оценки предоставили 59 компаний). Кроме того, учитывалась элитарность учебного заведения, например, учатся ли в вузе дети участников рейтинга 200 богатейших бизнесменов России или номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30».