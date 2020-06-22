Министра культуры попросили отозвать иск к «Седьмой студии». Открытое письмо подписали более трех тысяч человек

Более 3,7 тысяч деятелей культуры подписали открытое письмо к главе Минкульта РФ Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск ведомства к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела .

«Мы призываем Вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор. Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра», — говорится в письме.

Обращение, инициированное режиссером Михаилом Бычковым, с 20 июня среди прочих подписали такие деятели театра и кино, актеры, режиссеры, сценаристы, писатели, журналисты, как Павел Лунгин, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Павел Устинов, Максим Виторган, Александр Филиппенко, Алексей Серебряков, Ольга Волкова, Данила Козловский, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова, Татьяна Толстая, Юрий Грымов, Наталья Солженицына, Татьяна Тарасова, Алла Демидова, Борис Юхананов, Валерий Тодоровский, Леонид Парфенов и другие.

«Дело „Платформы“ сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса. Его инициаторы понимают: признать, что процесс в тупике означает признать профессиональные ошибки… Я призываю Вас как нового министра, не обремененного ошибками прошлого периода, вместе со следствием найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации», — обратился также Константин Богомолов в своем фейсбуке к главе Минкульта.

22 июня Мещанский суд Москвы приступит к прениям сторон по делу «Седьмой студии». В ходе них прокуратура назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых.