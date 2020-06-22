ЛГБТ-активист Игорь Кочетков смог оформить в ФНС России налоговый вычет на мужа

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков 5 июня получил налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Федорова. Об этом говорится в сообщении «Российской ЛГБТ-сети», поступившем в «Медузу».

Юрист организации Александр Белик назвал это вторым случаем, когда российские власти признали брак между двумя мужчинами. Впервые это произошло в январе 2018 года, когда в МФЦ признали брак между , заключенный в Дании.

Игорь Кочетков и Кирилл Федоров заключили брак в США в 2019 году. Согласно Семейному кодексу, Россия признает браки, заключенные за рубежом. При этом однополые браки в России запрещены.

В ФНС России это пока не комментировали.