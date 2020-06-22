Депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил проверить законность розыгрыша призов между участниками голосования по Конституции

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора, глав ЦИК и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов между участниками голосовании по Конституции в Москве. Копия депутатского запроса Рашкина есть у РБК.

Информация о розыгрыше размещена в официальных изданиях мэрии Москвы и ее подразделений, отметил в запросе Рашкин. По мнению депутата, это нарушает закон о поправках к Конституции, по которому участие в голосовании является свободным и добровольным.

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании», — напомнил Рашкин. Он подчеркнул, что за подкуп участников голосования по Конституции предусмотрена уголовная ответственность.

Розыгрыш подарков между участниками голосования по поправкам в Конституцию мэрия Москвы анонсировала 11 июня. В рамках розыгрыша (его назвали «Миллион призов») проголосовавшие смогут получить сертификаты в супермаркеты, рестораны, музеи и кинотеатры Москвы. Всего будет разыграно 2 миллиона сертификатов.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Лотереи и розыгрыши для его участников планируются не только в Москве, но и в других городах России.