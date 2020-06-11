Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны между участниками голосования по поправкам в Конституцию

Жители Москвы получат более 2 миллионов сертификатов, с помощью которых смогут оплатить товары и услуги. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».

Сертификаты будут действовать только в московских предприятиях сферы услуг, в том числе в ресторанах и магазинах. Также ими можно будет оплатить парковку.

Получить сертификаты смогут те, кто примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию. «Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться», — сказал Немерюк.

Розыгрыш стартует 25 июня — в первый день голосования. Сертификаты будут предоставлять через сервис «Активный гражданин», воспользоваться ими можно до конца года. «Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 миллиардов рублей, которые будут запущены в экономику города», — заявил Немерюк.

Программу раздачи сертификатов (она получила название «Миллион призов») предложили предприниматели, пишет агентство «Москва». Инициативу одобрил мэр города Сергей Собянин. Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля.

Лотереи и розыгрыши для участников голосования планируются не только в Москве, но и в других регионах России.

По закону, агитацию за или против поправок в Конституцию проводить нельзя.