Apple одобрила платный почтовый сервис Hey после того, как разработчики сравнили корпорацию с гангстерами

Apple одобрила для AppStore платный почтовый сервис Hey, удалить который из онлайн-магазина компания грозила в конце минувшей недели. Об этом сообщает The Verge.

Недовольство Apple вызвало то, что разработчик почты — компания Basecamp — отказался внедрять встроенные покупки в приложение: чтобы оплатить подписку, нужно переходить непосредственно на сайт Hey.

Для Apple же выгодно, чтобы пользователь оплачивал подписку через встроенные покупки: в этом случае корпорация забирает себе до 30%.

Разработчики из-за этого сравнили Apple с гангстерами и мафиози. Как сообщил сервис Hey 22 июня, вечером 19 июня Apple уведомила, что одобрила приложение для AppStore.

В письме, скриншот которого выложили разработчики, сказано, что компания передумала после твитов Ханссона.

The Verge отмечает, что возможности оплатить подписку на почтовый сервис через встроенные покупки в AppStore разработчик Hey не добавил.

Конфликт Apple и Basecamp начался непосредственно перед конференцией для разработчиков WWDC-2020. Она стартует 22 июня в 20:00 по московскому времени. На WWDC компания обычно анонсирует новые версии своих операционных систем. В этом году, возможно, Apple покажет также новые модели компьютеров и планшетов, но не айфонов.