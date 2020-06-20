В Татарстане из-за эпидемии COVID-19 разрешили только сельские Сабантуи

В Татарстане из-за эпидемии коронавирусной инфекции отменили празднование Сабантуя в городах, районных центрах и крупных поселениях. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Татарстана сообщает «Интерфакс».

«В сельских населенных пунктах мы разрешаем их проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения», — сказала Лилия Галимова.

По ее словам, сельский Сабантуй — это «небольшой праздник на природе».

В Татарстане Сабантуй имеет статус государственного праздника, в 2020 году он пройдет 4 июля «с обязательным соблюдением норм и требований Роспотребнадзора», уточняет «Интерфакс».

В Татарстане за последние сутки обнаружили 38 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 12 в Казани и семь — в Набережных Челнах. Всего в республике заболели 4152 человека, умерли от болезни 12 человек, выздоровели — 3027.