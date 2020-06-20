Лукашенко объяснил отказ от карантина во время эпидемии необходимостью «сохранить страну»

Белоруссия перестала бы существовать, если бы в стране ввели карантин из-за эпидемии COVID-19. Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит «Белта».

Агентство отмечает, что глава государства назвал правильным в том числе решение не останавливать работу предприятий. Это позволило «сохранить страну», пишет «Белта».

«Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль, — сказал Лукашенко. — Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось».

Кто именно «они», Лукашенко не уточнил.

По данным Минздрава, которые приводит «Белта», к 20 июня в Белоруссии зарегистрировали 57,9 тысячи случаев заболевания COVID-19. В стране провели 842,2 тысячи тестов, выздоровели за время эпидемии 36,8 тысячи человек, умерли 323 человека.

Белоруссия не вводила ограничения из-за эпидемии и не закрывала границы. Кроме того, страна не остановила национальный футбольный чемпионат. ВОЗ называла Белоруссию одним из лидеров в Европе по распространению инфекции.