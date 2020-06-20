Число умерших от COVID-19 в России превысило восемь тысяч человек

За сутки в России зарегистрировали 7889 новых случаев заболевания COVID-19, из них в Москве — 1057, сообщает оперативный штаб.

Умер от болезни 161 человек за сутки, всего с начала эпидемии — 8002 человека. В Москве по данным на вечер 19 июня умерли 52 человека.

Выздоровели за сутки 10 186 человек, за время эпидемии — 334,5 тысячи. Всего к 20 июня в России зафиксировали 576 952 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

За сутки в России провели 339 тысяч тестов на коронавирус, всего к 20 июня — 16,6 миллиона тестов. Под наблюдением врачей остаются 310 тысяч человек.

Меньше восьми тысяч новых случаев заболевания за сутки в России регистрируют четвертый день подряд.