В России за сутки выявлены 7972 случая COVID-19. Всего заболели почти 570 тысяч человек

По состоянию на утро 19 июня в России зарегистрированы 7972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 569 063 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+1136 человек за последние сутки), Подмосковье (+646), Ханты-Мансийском автономном округе (+259), Свердловской области (+254), Санкт-Петербурге (+228), Нижегородской (+219) и Воронежской (+203) областях.

За минувшие сутки умер еще 181 пациент с COVID-19. Всего с начала эпидемии скончались 7841 человек.

Выздоровели 324 406 человек, в том числе 10 443 человека выписаны за минувшие сутки.

В общей сложности в стране проведены свыше 16,3 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 330,2 тысячи тестов за последние сутки.