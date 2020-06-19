«Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет». Орловская прокуратура проверит слова инфекциониста о нехватке мест в больницах

Прокуратура Орловской области назначила проверку по факту высказываний главного внештатного инфекциониста региона Виктории Адоньевой, заведующей гепатологическим центром местной больницы имени Боткина.

18 июня Адоньева в интервью «Орловским новостям» заявила, что в областном центре не хватает мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, и спрогнозировала повышение заболеваемости после проведения 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. «Класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — сказала она.

Также она предупредила, что, если продолжится рост статистики, то «лечить будет некому». «Можно развернуть бесконечное число коек, но кровати еще никого не вылечили. Лечат врачи, но они и сами заболевают и выбывают из строя. Врачи уже работают на пределе сил», — сказала она.

В прокуратуре заявили, что изучат доводы инфекциониста, а также проверят «соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона».

Согласно официальным данным на 19 июня, в России выявлены 569 063 случая заболевания COVID-19. С начала эпидемии скончались 7841 человек, выздоровели 324 406 человек.

В Орловской области коронавирусной инфекцией заразились четыре тысячи человек, умерли 45 человек.