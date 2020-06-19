Минкомсвязи отменило вторые подряд учения по изоляции Рунета

Минкомсвязи из-за эпидемии COVID-19 отменило вторые подряд учения по так называемой , сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

На учениях, запланированных на 20 июня, должны были отработать «противодействия угрозам устойчивости рунета» в случае «неисправности фрагмента сети» или «в условиях внешних воздействий природного и техногенного характера».

Предыдущие учения, планировавшиеся 20 марта, тоже отменили из-за эпидемии. На них предполагалось отработать блокировку зашифрованного трафика.

В Минкомсвязи добавили, что «проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID-19». Следующие учения планируются 20 сентября и 20 декабря.